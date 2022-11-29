Rusya'dan ABD'ye çağrı: Suriye konusunda görüşmelere hazırız

29 Kasım 2022 Salı, 11:54

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, gündeme ilişkin konuştu.

Aleksandr Lavrentyev, ABD'nin angaje olmaya istekli olması durumunda Moskova'nın Washington ile Suriye konusundaki görüşmelerine devam edebileceğini söyledi.

Lavrentyev, Rusya'nın ABD ile Suriye konusunda görüşmelere geri dönüp dönemeyeceği sorusuna yanıt olarak Suriye dahil ülkeler arasındaki tüm temasların askıya alınmasından ABD'nin sorumlu olduğunu iddia etti.

Lavrentiev, Moskova ile Washington arasında Suriye ile ilgili temas beklentilerinin şu ana kadar kasvetli kaldığını dile getirdi.

Lavrentiev, "Onlarla prensip olarak konuşmanın mümkün olduğunu düşünüyorum, ABD yönetimi arasında yalnızca ABD'nin değil Rusya'nın da çıkarına olacak normal ve dengeli kararlar alabilen ve dinleyebilen makul insanlar var" dedi.