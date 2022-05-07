Rusya: ABD ve Avrupa'dan Ukrayna'ya gelen silahlar yok edildi
Rusya, Harkiv bölgesinde ABD ve Avrupa'dan Ukrayna'ya gelen silahların yok edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalar yaptı.
İgor Konaşenkov, Ukrayna'da Rus ordusunun taarruzlarını sürdürdüğünü aktararak, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle askeri birliklerin ve teknik araçların toplandığı 5 alan ile Donetsk'teki Bahmut yerleşim biriminin yakınlarında bir mühimmat deposunun vurulduğunu belirtti.
Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birliklerinin gece boyunca 18 Ukrayna askeri nesnesini vurduğunu belirterek, bunların arasında Harkiv bölgesinde 2 komuta merkezi, Odessa bölgesinde 3 mühimmat ve yakıt deposunun yok edildiğini ifade etti.
'ABD VE AVRUPA'DAN SEVK EDİLEN SİLAHLAR YOK EDİLDİ'
İgor Konaşenkov, Harkiv bölgesindeki Bogoduhov tren istasyonu yakınında ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya sevk edilen çok miktarda silahın yok edildiğini bildirdi.
Konaşenkov, "Harkiv bölgesinde Bogoduhov tren istasyonu yakınlarında ABD ve Avrupa ülkelerinden sevk edilen büyük miktarda askeri teknik silahlar yok edildi" dedi.
Konaşenkov ayrıca, Rus saldırılarıyla 280 Ukraynalı silahlı gücün öldürüldüğünü, 48 askeri teknik aracın imha edildiğini aktararak, füze ve topçu birliklerinin 44 komuta merkezi ve 196 müstahkem mevkisini yok ettiğini kaydetti.
'9 FÜZE HAVADA İMHA EDİLDİ'
İgor Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin gece boyunca Harkiv, Herson, Donetsk, Mıkolayiv bölgelerinde 13 Ukrayna insansız hava aracını havada vurduğunu dile getirerek, Harkiv bölgesindeki İzyum yerleşim birimi üzerinde 3 Toçka-U balistik füze ile "Smerç" çok namlulu roketatardan atılan 9 füzenin de havada imha edildiğini belirtti.
Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 152 uçak, 112 helikopter, 762 insansız hava aracı, 295 hava savunma füze sistemi, 2 bin 895 tank ve zırhlı araç, 333 çok namlulu roketatar, 1364 obüs ve havan topu, 2 bin 716 özel askeri araç yok edildi" diye konuştu.
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