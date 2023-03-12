Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uçağı Adana'da

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 16:57

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 17:14

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti Rais'i Minnikhanov'un talimatı ile Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait İL-76 tipi uçak başta Türkiye'nin Kazan Başkonsolosluğu'nda toplanan yardımlar olmak üzere depremzedelere 40 ton insani malzeme taşıdı.

Tataristan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Dünya Tatar Kongresi Ulusal Konseyi Başkanı Vasil Shaykhraziev'un da eşlik ettiği yardım uçuşunu yine Adana'da Tataristan Cumhuriyeti'nin Türkiye'deki Tam Yetkili Temsilcisi Airat Gataullin ve İçişleri Bakanlığı Daire Başkanı Abdullah Korkmaz ve Büyükelçi Burcu Çevik karşıladı.