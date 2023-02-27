Peru'da toplanan insani yardım paketi Türkiye'ye gönderildi

Peru'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan insani yardım malzemesi Türkiye'ye gönderildi.

AA
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 07:26
Peru'da toplanan insani yardım paketi Türkiye'ye gönderildi
Abone Ol google-news

Türkiye'nin Lima Büyükelçiliği tarafından afetzedeler için paketlenen koliler, Türk Hava Yolları (THY) kargo uçağıyla afet bölgesine yollandı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Türkiye ile Peru arasındaki 12 bin kilometreyi aşan coğrafi uzaklığa rağmen, Türk milletinin acısını derinden paylaşan Peru'daki Türkiye dostlarının kampanyaya büyük ilgi gösterildiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkede yaşayan Türk vatandaşları ile Peru halkının katkılarıyla toplanan 9,5 tonluk yardım malzemesinin içinde ısıtıcı, uyku tulumu, kışlık kıyafet ve 3 bin 958 adet battaniyenin yer aldığı kaydedildi.

Peru ile Türkiye arasında doğrudan uçuşların bulunmaması nedeniyle, malzemelerin Peru'dan LAS şirketinin kargo uçağıyla Kolombiya'nın başkenti Bogota üzerinden THY'nin tarifeli seferiyle Türkiye'ye ulaştırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Büyükelçilik, toplanan yardımların Türkiye'ye gönderilmesinde kolaylaştırıcı rol üstlenen Peru makamlarına ve Jorge Chavez Uluslararası Havalimanını işleten Lima Airport Partners (LAP) firmasında çalışan Türk vatandaşlarına teşekkür etti.


Peru deprem

İlgili Haberler

Peru, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu

Peru, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu "istenmeyen kişi" ilan etti
Peru Cumhurbaşkanı Boluarte, erken seçim çağrısı yaptı

Peru Cumhurbaşkanı Boluarte, erken seçim çağrısı yaptı
Peru Cumhurbaşkanı Boluarte, ulusal ateşkes çağrısı yaptı

Peru Cumhurbaşkanı Boluarte, ulusal ateşkes çağrısı yaptı

En Çok Okunan Haberler