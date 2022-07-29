Rusya: Afrika ve ŞİÖ, ABD'nin yaptırımlarına herkesin maruz kalabileceğini anlıyor

29 Temmuz 2022 Cuma, 16:05

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sergey Lavrov, toplantıda, ulusal para birimlerinin kullanılması konusunun ŞİÖ Zirvesi'nde ele alınması konusunda mutabık kalındığını belirterek, ŞİÖ ülkelerinin dolardan vazgeçme konusunda kendi başına karar vermesi gerektiğini vurguladı.

Lavrov, "Afrika ve ŞİÖ ülkeleri, uluslararası toplumun herhangi bir üyesinin, Amerikalıların hoşuna gitmeyecek eylemlerde bulunursa yaptırımlara maruz kalacağını iyice anlıyor" diye konuştu.

'BLİNKEN İLE GÖRÜŞME ZAMANINI AYARLIYORUZ'

Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yapılacak telefon görüşmesi konusuna değindi

Lavrov, bu konuda ABD tarafından resmen talebin geldiği bilgisini paylaşarak, "Görüşme zamanını ayarlıyoruz. Görüşme, çalışma odamda olduğumda gerçekleşmelidir. Bugün bu, pek mümkün görünmüyor. Ancak önümüzdeki günlerde Amerikalı meslektaşlarımıza uygun bir tarih teklif edeceğiz" dedi.

Lavrov, Blinken'in görüşmek istediği konuları talep ettiklerini, ancak bu konuda yanıt almadıklarını belirterek ve tutuklu takası konusunun ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Cenevre'de 2021'de yapılan görüşmede istişare edildiğine dikkat çekerek, "Yine de Blinken'in bu konuda ne söyleyebileceğini dinleyeceğim" ifadesini kullandı.

Bakan Lavrov, "Ukrayna tahılı konusuna gelince, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin girişimi kapsamında üstlendikleri yükümlülükleri ne şekilde yerine getireceklerini duymak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Lavrov ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Rusya'nın Afrika'daki diplomatik ve askeri iş birliğini genişletmesinin endişe verici olduğu" yönündeki açıklamasını değerlendirerek, "Fransızlardan daha etik açıklamalar beklenebilirdi" dedi.