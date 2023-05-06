Rusya: Almanya, Avrupa'daki liderliğini kaybedecek
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Almanya’nın yakında Avrupa'daki siyasi ve ekonomik liderliğini kaybedeceğini öne sürdü.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya'ya mesajlar gönderdi.
Dmitriy Medvedev, Telgram kanalından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın yakında Avrupa'daki siyasi ve ekonomik liderliğini kaybedeceğini ileri sürdü.
Sputnik'in aktardığına göre Medvedev, “Almanya bu gidişle yakında Avrupa’daki siyasi ve ekonomik liderliğini uzun süreliğine kaybedecek” dedi.
Almanya’nın liderliğini kaybetmesinden Fransa ve İngiltere'nin “memnuniyet” duyacağını belirten Medvedev, Almanların Rusya olmadan da rahatlıkla yaşayabileceklerini söyleyen politikacıların kariyerlerinin de sona ereceğini savundu.
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