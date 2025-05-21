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Rusya askeri eğitim alanını vurdu: Komutan görevden alındı

Rusya askeri eğitim alanını vurdu: Komutan görevden alındı

21.05.2025 12:46:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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Rusya askeri eğitim alanını vurdu: Komutan görevden alındı

Rusya, Ukrayna’nın Sumı bölgesindeki askeri bir atış poligonunu füze saldırısıyla hedef aldı. Ukrayna, saldırıda 6 askerinin öldüğünü ve en az 10’unun yaralandığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ilgili birim komutanı da görevden alındı.

Ukrayna Ulusal Muhafızları’nın Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Rusya tarafından Salı günü gerçekleştirilen füze saldırısı, Sumy bölgesinde sınır hattına yakın bir askeri atış alanını hedef aldı. 

O sırada eğitim yapan askerler arasında can kaybı yaşandı. Ukrayna, 6 askerin öldüğünü, 10’dan fazlasının yaralandığını bildirdi.

KOMUTAN AÇIĞA ALINDI

Ulusal Muhafızlar, saldırının ardından ilgili askeri birimin komutanının görevden uzaklaştırıldığını ve olay hakkında iç soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, “Soruşturma, kararları veren tüm kişilerin eylemlerine hukuki bir değerlendirme getirecek” denildi.

Ukrayna, önceki yıllarda da benzer saldırılar sonrasında komuta kademesi içinde ihmallerle ilgili soruşturmalar yürütmüştü.

Rusya: 70 ÖLÜ, 20'Sİ EĞİTMEN

Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırıyla ilgili farklı bir tablo ortaya koydu. 

Bakanlık, saldırının Ukraynalı askerlerin eğitildiği bir kampı hedef aldığını ve aralarında 20 eğitmenin de bulunduğu 70 Ukraynalı askerin öldüğünü öne sürdü.

Rusya'nın Şubat 2022’de başlattığı geniş çaplı işgalin ardından, Ukrayna’daki birçok askeri eğitim alanı, akademi ve açık hava organizasyonu sık sık hedef alındı.

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