Rusya: Avrupa Birliği'nin çöküşü çok uzakta değil

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 13:35

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 13:35

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, gündeme ilişkin Rossiyskaya Gazeta'ya konuştu.

Nikolay Patruşev, Soğuk Savaş sırasında Pentagon'un Sovyetler Birliği'nden gelecek en ufak bir tehlike karşısında Avrupa'yı "radyoaktif bir çöle" çevirmeye hazır olduğunu öne sürerek, "Amerikalı stratejistlerin zihninde bir şeylerin değişmiş olması pek olası değil" diye konuştu.

Patruşev, "Avrupa Birliği'nin çöküşü çok uzak değil. Avrupalıların, sadece kendini haklı çıkarmakla kalmayan, aynı zamanda eski dünyayı ülkemizle açık bir çatışmaya iten bu uluslarüstü üst yapıya tahammül edemeyecekleri açıktır. ABD, Rusya ile sadece son Ukraynalıya kadar değil, son Avrupalıya kadar da savaşmaya hazırdır" dedi.

Avrupa Birliği'nin dağılmasının ABD'nin yararına olacağını savunan Patruşev, "Bu sayede ekonomik rakibini ortadan kaldırmayı ve Avrupa'nın Rusya ile işbirliği içinde olmamasını amaçlıyorlar. Amerikalılar, eski dünyanın ekonomik bir güç olmaktan çıkarılmasını sağlamak için zaten büyük çaba sarf ettiler. Washington'un, Rusya karşıtı yaptırımlar masalını uydurmasının nedeni de büyük ölçüde budur" dedi.

Patruşev, şu anda AB'nin "Rusya'dan gelen ucuz enerji kaynakları ve ileri Avrupa teknolojisinin birleşimine dayanan" ekonomik modelinin kökten değişmekte olduğuna dikkat çekerek, "Pekin'e olan hammadde ve teknolojik bağımlılığı azaltmak için Washington ile ortak planların uygulanması Avrupa'ya daha az darbe vurmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"AB, GÖÇ ÇIKMAZI İÇİNDE"



AB'nin bir "göç çıkmazı" içinde olduğunu, Avrupa'ya gelenlerin çoğunun sadece Avrupa toplumuna entegre olmak istemediğini belirten Patruşev, aynı zamanda "kendi geleneklerini yaratarak yerel yetkilileri ve halkı kendi yasalarına göre yaşamaya zorladığını" söyledi.

Patruşev, "Son yıllarda Londra, Brüksel ve Paris'te meydana gelen terör saldırılarının failleri, Avrupa'da zaten var olan ulusal yerleşim bölgelerinden gelen AB vatandaşlarıydı. El Kaide, IŞİD ve diğer terör örgütlerinin zamanında ABD tarafından yaratıldığını ve Suriye ve Irak'taki teröristlerin CIA eğitmenleri tarafından eğitildiğini hatırlarsak, Avrupa'daki terör saldırılarının hazırlanmasının arkasında da aynı kişilerin olması mümkündür. Amaçları kıtadaki durumu istikrarsızlaştırmak, zira ABD kıtanın geleceğini umursamıyor" dedi.

Patruşev, "ABD, kıtadaki lider rolün tarihsel olarak Rusya'ya ait olduğu gerçeğini göz ardı ederek Avrupa'ya hükmediyor. Bu rol 19. yüzyılda Rus İmparatorluğu'na, 20. yüzyılda ise Sovyetler Birliği'ne aitti. bU, 21. yüzyılda da öyle olacak" diye ekledi.