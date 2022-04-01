Rusya: 'Avrupa Konseyi'nden çıkmamız Ukrayna ile ilgilideğil'

01 Nisan 2022 Cuma, 19:27

Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkan Yardımcısı Grigoriy Lukyantsev, Rus haber ajansı TASS'a verdiği demeçte, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çıkma kararının uzun süredir devam ettiğini ve Ukrayna'daki durumla doğrudan bağlantı kurulmaması gerektiğini söyledi. "Avrupa Konseyi'nden çekilme kararımızı Ukrayna'da olanlara bağlamak kesinlikle doğru olmaz [...] Bu kararın uzun süre önce verildiği bir sır değil." ifadesinde bulundu.

Lukyantsev "Bu durum, askeri operasyonun başlamasından çok önce bir krize yaklaşıyordu" dedi. Lukyantsev Avrupa Konseyi yetkililerine ithamda bulunarak, "Özellikle Rusya'dan gelen çağrılarla ilgili olarak seçici sağırlık sergilediklerini" söyledi.

Rusya daha önce Ukrana'yı işgali dolayısıyla ihraç edilme olasılığına karşı önceden hareket ederek Avrupa Konseyi'nden resmi olarak çıkmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bizi bu kararı almaya zorlayanlar, kıtadaki ortak insani ve yasal alanın yıkımının ve Rusya'sız Avrupa çapındaki statüsünü kaybedecek Avrupa Konseyi'ne olan sonuçların bütün sorumluluğunu taşımaktadır" açıklamasında bulunmuştu.