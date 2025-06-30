Rusya-Azerbaycan arasında tansiyon yükseliyor: Kültürel ilişkiler dondu, ziyaret iptal edildi

Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Rusya ve özel kurumlarına ait tüm konser, sergi, festival ve tiyatro etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Rus güvenlik güçlerinin Yekaterinburg kentinde Azerbaycan kökenli kişilere yönelik "etnik temelli, gösterişli ve yargısız infaz niteliğinde şiddet eylemleri" gerçekleştirdiği ifade edildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na göre, Rusya’nın Ural Dağları bölgesindeki Yekaterinburg kentinde, Cuma günü Azerbaycan kökenli vatandaşların evlerine polis baskınları düzenlendi.

Baskınlarda Ziyaddin ve Hüseyin Seferov isimli iki kardeş hayatını kaybederken, birkaç kişi ağır yaralandı ve dokuz kişi gözaltına alındı.

"ELEKTRİK VEREREK İŞKENCE YAPTILAR"

Hayatını kaybeden Seferov kardeşlerin yakınları, ölümlerin gözaltında işkence sonucu gerçekleştiğini savundu.

Kardeşleri Sayfaddin Hüseynli, Azerbaycan devlet kanalı ITV’ye yaptığı açıklamada, "Hiçbir yargı süreci olmadan, tamamen masum olmalarına rağmen vahşice öldürüldüler" dedi.

Ev baskınlarını "zulüm" olarak nitelendiren Hüseynli, bazı kişilerin elektrik verilerek işkenceye maruz kaldığını iddia etti.

ÜST DÜZEY ZİYARET İPTAL EDİLDİ

Olayın ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği maslahatgüzarı Pyotr Volokovykh’i bakanlığa çağırarak olayla ilgili resmi nota verdi.

Azerbaycan, sorumluların cezalandırılması için kapsamlı bir soruşturma başlatılmasını talep etti.

Ayrıca, Azerbaycan hükümeti, bu hafta gerçekleşmesi planlanan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk’un ziyaretini iptal etti.

Devlet medyasına göre, “mevcut koşullar göz önüne alındığında, hiçbir Rus yetkilinin Azerbaycan’a gelmesi uygun değildir.”

RUSYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise olayla ilgili doğrudan ölümleri yorumlamaktan kaçınırken, baskınların “önceden işlenmiş suçlarla ilgili süregelen bir soruşturmanın parçası olduğunu” savundu.

Zaharova, söz konusu operasyonların Rus vatandaşı olan Azerbaycan kökenlilere yönelik olduğunu belirtti.

BAKÜ'DEKİ SPUTNİK OFİSİNE OPERASYON

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Rusya’ya bağlı Sputnik medya kuruluşunun Bakü ofisinde operasyon başlatıldığını bildirdi. Sputnik muhabirine göre, güvenlik güçleri binanın çevresini kordon altına aldı.

Sputnik’in çatı kuruluşu Rossiya Segodnya’nın Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, “Bize ulaşan bilgiye göre büyükelçilik çalışanlarımız ofise gidiyor ancak içeridekilerden haber alamıyoruz. Telefonlarına erişim engellenmiş. Aralarında Rus vatandaşları da var” dedi.

Operasyonun nedeni henüz açıklanmadı. Sputnik’in Bakü ofisi ile Moskova arasında da şu anda hiçbir doğrudan iletişim kurulamadığı bildiriliyor.

ALİYEV, PUTİN'İN DAVETİNİ REDDETMİŞTİ

Bakü ile Moskova arasındaki ilişkiler son aylarda zaten gergindi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Mayıs ayında Moskova’daki Zafer Günü törenlerine katılmamış, aynı dönemde Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrii Sybiha Bakü’yü ziyaret ederek Kiev–Bakü hattında yakınlaşma sinyalleri vermişti.

Gerilim, Aralık 2023’te Kazakistan’da düşen Azerbaycan yolcu uçağıyla daha da artmıştı. Kazada 67 kişiden 38’i hayatını kaybetmişti.

Aliyev, uçağın Rusya tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü ve birkaç gün boyunca olayın örtbas edilmeye çalışıldığını öne sürmüştü. Putin, olayı “trajik bir kaza” olarak nitelendirmiş, ancak sorumluluğu açıkça üstlenmemişti.