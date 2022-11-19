Rusya, başarıyla test edildiğini duyurdu: ABD kıyılarının yarısını yerle bir edebilir

19 Kasım 2022 Cumartesi, 11:42

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Albay General Sergey Karakaev, Şeytan-2 olarak da bilinen Sarmat-2 nükleer füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini açıkladı.

Sergey Karakaev, füze testinin nerede ve ne zaman yapıldığına dair bilgi vermezken, tatbikat esnasında gerçekleştirildiğini aktardı.

Sarmat-2 hipersonik nükleer füzesinin, sadece altı dakika içinde 1,600 mil ötedeki İngiltere'yi haritadan silme potansiyeline sahip olduğu ileri sürülüyor.

Rus basını, 15 nükleer savaş başlığı taşıyabilen ve tek bir saldırıda birden fazla nükleer bomba atabilen füzenin yıl sonuna kadar tam olarak konuşlandırılacağını yazmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, füzenin "her türlü savunmayı aşabileceğini" ve "Rusya'yı tehdit etmeye çalışanları iki kez düşünmeye zorlayacağını" öne sürmüştü.

"ABD KIYILARININ ÇOĞUNU YERLE BİR EDEBİLİR"

Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (Roscosmos) Eski Direktörü Dmitri Rogozin, Mayıs'ta yaklaşık 50 adet Sarmat-2 füzesinin "seri üretimde" olduğunu ve yakında "savaş görevinde" olacağını söyledi.

Dmitri Rogozin, yaptığı bir tanıtım gösterisinde füzelerin "ABD kıyılarının yarısını yerle bir edebileceğini" ileri sürdü.

Temmuz ayında Sibirya'nın doğusundaki Krasnoyarsk'ta bulunan ve "Kıyamet Günü Fabrikası" olarak da bilinen Krasmash savunma fabrikasını ziyaret ederek Şeytan-2'nin uçuş testlerine hazırlanma sürecini denetleyen Rogozin, "Dünyanın en güçlü küresel menzilli nükleer başlıklı füzesi yeni testler için hazırlanıyor" dedi.

Rusya, Sarmat-2 füzesini ilk kez Ekim 2017'de test ettiğini duyurmuştu.