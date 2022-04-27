Rusya: Batı'dan gönderilen silahları 'Kalibr' füzeleriyle vurduk

27 Nisan 2022 Çarşamba, 12:19

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi. Konaşenkov, ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya gönderildiği belirtilen silah ve mühimmatlara da değindi.

İgor Konaşenkov, Ukrayna’daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullanımını sürdürdüklerini belirterek, “ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından Ukrayna askeri birliklerine sevk edilen büyük parti yabancı silah ve mühimmatın yer aldığı Zaporijya alüminyum fabrikası sahasındaki hangarlar denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli ‘Kalibr’ füzeleriyle yok edildi” ifadelerini kullandı.

'573 HEDEF ATEŞ ALTINA ALINDI'

Sözcü Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birliklerinin gece boyunca 59 Ukrayna askeri unsurunu vurduğunu kaydederek, füze ve topçu birliklerinin 573 hedefi ateş altına aldığını belirtti.

Konaşenkov, hava savunma füze sistemleriyle farklı yerlerde Ukrayna’ya ait 18 insansız hava aracını, bunun dışında İlyiçevka yerleşim biriminde havada Toçka-U taktik füzesini vurduklarını ifade ederek, “Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 141 uçak, 110 helikopter, 607 insansız hava aracı, 273 hava savunma füze sistemi, 2 bin 596 tank ve zırhlı araç, 296 çok namlulu roketatar, 1134 obüs ve havan topu, 2 bin 413 özel askeri araç imha edildi” dedi.