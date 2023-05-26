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Rusya, Batı'ya meydan okudu: Önleyici bir saldırı başlatırız

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Batı'nın Ukrayna'ya nükleer silah vermesi halinde Rusya'nın "önleyici bir saldırı" başlatması gerekeceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 10:23
Rusya, Batı'ya meydan okudu: Önleyici bir saldırı başlatırız
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Vietnam ziyareti sırasında gazetecilere konuştu. 

Dmitri Medvedev, Avrupa ve ABD'den bahsederken, mevcut durumda "Ukrayna'ya uçak vereceklerini" ve "nükleer silah da verebileceklerini" öne sürdü.

Medvedev, "Ama o zaman bu, onlara nükleer başlıklı bir füzenin geleceği anlamına gelecektir. Savaşın geri dönüşü olmayan kanunları vardır. Eğer iş nükleer silahlara gelirse, önleyici bir saldırı yapılması gerekecektir" dedi.

Medvedev, "Anglosaksonlar bunun tam olarak farkında olmadığını, işin o noktaya gelmeyeceğine inandıklarını" savundu.

Medvedev, "Belirli koşullar altında bu gerçekleşecektir" dedi.


ABD Rusya Ukrayna

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