Rusya Belarus'a 'nükleer' taşıyor

Yayınlanma: 26.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.05.2023 - 03:00

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin tarafından imzalanan anlaşma, Rus nükleer silahlarının bu yıl içinde Belarus’a yerleştirilmesine ilişkin ayrıntıları düzenliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki ay önce Belarus’a taktik nükleer silahlar yerleştireceğini ve bu çerçevede hazırlıkların devam ettiğini dile getirmişti. Putin’in açıklaması, gerek Ukrayna’da gerekse Batılı ülkelerde kaygı uyandırmıştı.



Şoygu, törende yaptığı konuşmada “Batı’nın Rusya ve Belarus’a karşı ilan edilmemiş bir savaş yürüttüğünü” söyledi. Rus bakan, bu şartlar altında iki ülkenin Batı’ya karşı “birleşik şekilde mücadele etmesinin önemli olduğunu” dile getirdi.



LUKAŞENKO’DAN TEŞEKKÜR



Stratejik olmayan taktik nükleer silahların transferinin başladığını duyuran Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko da yığınaklardan dolayı Rusya’ya teşekkür etti. Lukaşenko ayrıca Putin’i, Ukrayna’ya karşı başlattığı “müdahaleden” ötürü överek “Eğer Putin buna girişmeseydi bunun bölgede çok daha kötü sonuçları olurdu” dedi.

Sovyetler Birliği döneminde Rusya’nın yanı sıra Belarus, Ukrayna ve Kazakistan da nükleer silah bulunduruyordu. Diğer üç ülke, Batı’nın da o dönemde baskı yapmasıyla nükleer silahlarını Rusya’ya teslim etmişti. Bu anlaşmayla Rusya, Sovyet döneminden beri ilk defa sınırlarının dışına nükleer silah yerleştiriyor.

