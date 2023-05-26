Rusya Belarus'a 'nükleer' taşıyor
Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirmesine ilişkin anlaşma iki ülkenin savunma bakanları tarafından Moskova’da imzalandı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey
Şoygu ve Belarus Savunma Bakanı
Viktor Hrenin tarafından imzalanan
anlaşma, Rus nükleer silahlarının bu
yıl içinde Belarus’a yerleştirilmesine
ilişkin ayrıntıları düzenliyor. Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin iki ay
önce Belarus’a taktik nükleer silahlar
yerleştireceğini ve bu çerçevede
hazırlıkların devam ettiğini dile
getirmişti. Putin’in açıklaması, gerek
Ukrayna’da gerekse Batılı ülkelerde
kaygı uyandırmıştı.
Şoygu, törende yaptığı konuşmada
“Batı’nın Rusya ve Belarus’a karşı ilan
edilmemiş bir savaş yürüttüğünü”
söyledi. Rus bakan, bu şartlar altında
iki ülkenin Batı’ya karşı “birleşik şekilde
mücadele etmesinin önemli olduğunu”
dile getirdi.
LUKAŞENKO’DAN TEŞEKKÜR
Stratejik olmayan taktik nükleer silahların transferinin başladığını duyuran Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko da yığınaklardan dolayı Rusya’ya teşekkür etti. Lukaşenko ayrıca Putin’i, Ukrayna’ya karşı başlattığı “müdahaleden” ötürü överek “Eğer Putin buna girişmeseydi bunun bölgede çok daha kötü sonuçları olurdu” dedi.
Sovyetler Birliği döneminde Rusya’nın
yanı sıra Belarus, Ukrayna ve Kazakistan
da nükleer silah bulunduruyordu.
Diğer üç ülke, Batı’nın da o dönemde
baskı yapmasıyla nükleer silahlarını
Rusya’ya teslim etmişti. Bu anlaşmayla
Rusya, Sovyet döneminden beri ilk
defa sınırlarının dışına nükleer silah
yerleştiriyor.
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