Rusya, Belarus'a nükleer füze gönderme sözü verdi
Rusya lideri Vladimir Putin, ülkesinin gelecek aylarda müttefiki Beralus'a nükleer başlık taşıma kapasiteli kısa menzilli füze sistemleri yollayacağını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin gelecek aylarda müttefiki Beralus'a nükleer başlık taşıma kapasiteli kısa menzilli füze sistemleri yollayacağını söyledi.
Vladimir Putin, İskender M sistemlerinin "hem konvansiyonel hem de nükleer başlıklı balistik ve güdümlü füzeler ateşleyebileceğini" belirtti.
Putin, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun talebi üzerine Rusya'nın Belarus'a ait SU-25 savaş uçaklarını modernize edip, nükleer silahlar taşıyabilecek hale getirebileceğini de belirtti.
Bu arada, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Pazar sabahı bazı patlamalar duyuldu. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, "Ambulanslar ve kurtarma görevlleri olay yerinde. İki binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor" diye konuştu AFP haber ajansı, bir apartmanın vurulduğunu bildirdi.
Öte yanda Ukrayna, haftalar süren şiddetli çatışmaların ardından Rus güçlerinin Severodonetsk kentini tamamen gele geçirdiğini duyurdu. Böylece Rusya, Luhansk bölgesinin neredeyse tamamını ve komşu Donetsk bölgesinin çoğunu ele geçirmiş oldu.
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