Rusya Büyükelçiliği’nde ‘Zafer Günü‘ kutlandı

Nazi Almanyası’nın Sovyetler Birliği tarafından mağlup edilmesinin 79. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde “Ölümsüz Alay” yürüyüşü gerçekleştirildi, 9 Mayıs Zafer günü kutlandı.

Doğa Öztürk
Yayınlanma: 06.05.2024 - 04:00
Rusya Büyükelçiliği’nde ‘Zafer Günü‘ kutlandı
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Büyükelçilik bahçesi içinde gerçekleşen yürüyüşte Türkiye’de yaşayan Rus vatandaşları , 2. Dünya Savaşı’nda yer alan, yaralanan veya yaşamını yitiren aile büyüklerinin fotoğraflarını taşıdı ve marşlar söyleyerek onları andı. Büyükelçi Aleksey Erkhov, yürüyüş ile hem Zafer Günü programını hem de Ortodoks Paskalya Bayramı’nı kutladıklarını belirterek atalarının ölümsüz başarılarını bilecek çocukların burada olmasının önemine değindi. Erkhov, “Biz bugün burada, büyük bir ısrarla sürdürülen, hayatlarımızı ortaya koyarak verdiğimiz bu mücadelenin ön cephesindeyiz“ ifadelerini kullandı. 


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