Rusya Büyükelçiliği’nde ‘Zafer Günü‘ kutlandı
Nazi Almanyası’nın Sovyetler Birliği tarafından mağlup edilmesinin 79. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde “Ölümsüz Alay” yürüyüşü gerçekleştirildi, 9 Mayıs Zafer günü kutlandı.
Büyükelçilik
bahçesi içinde gerçekleşen yürüyüşte
Türkiye’de yaşayan Rus vatandaşları , 2.
Dünya Savaşı’nda yer alan, yaralanan
veya yaşamını yitiren aile büyüklerinin
fotoğraflarını taşıdı ve marşlar söyleyerek
onları andı. Büyükelçi Aleksey Erkhov,
yürüyüş ile hem Zafer Günü programını
hem de Ortodoks Paskalya Bayramı’nı
kutladıklarını belirterek atalarının
ölümsüz başarılarını bilecek çocukların
burada olmasının önemine değindi.
Erkhov, “Biz bugün burada, büyük bir
ısrarla sürdürülen, hayatlarımızı ortaya
koyarak verdiğimiz bu mücadelenin ön
cephesindeyiz“ ifadelerini kullandı.
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