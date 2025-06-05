Rusya'da milyarlarca dolara hasara neden olan saldırıların ardından Ukraynalı bir DJ ve eşi çıktı

'Örümcek Ağı Operasyonu' olarak adlandırılan ve 4 ayrı Rus hava üssünü hedef alan sürpriz saldırı kapsamında, patlayıcı yüklü insansız hava araçları konteynerlere gizlenerek Rus hava üslerinin yakınlarına sokulmuştu.

Saldırıda, Rus ordusuna ait nükleer bombardıman uçakları ve çeşitli pek çok hava aracının ya imha edildiği ya da ağır hasar aldığı duyuruldu.





ŞÜPHELİLER: ESKİ BİR DJ VE BİR EROTİK ROMAN YAZARI

Rusya, saldırılarla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 37 yaşındaki eski Ukraynalı DJ Artem Timofeev’i arıyor. Timofeev’in saldırıda kullanılan TIR'ların kayıtlı olduğu lojistik şirketinin sahibi olduğu iddia ediliyor.

Timofeev’in, 'Katya' takma adıyla tanınan 34 yaşındaki eşi, erotik roman yazarı Ekaterina Timofeeva’nın da saldırıya yardım ettiği öne sürülüyor.

Rus basınında yer alan iddialara göre, Timofeeva, “Beni severken kötü oldum” adlı bir 'erotik romanın' yazarı ve saldırı öncesi sosyal medyada oldukça aktifti; ancak son iki haftadır ortalıkta görünmediği ve hesaplarını sildiği iddia ediliyor.





Timofeev’in, Rusya’ya taşınmadan önce Kiev’de DJ’lik yaptığı ve bir giyim markasına ortak olduğu, daha sonra Rusya’nın Çelyabinsk kentine yerleştiği belirtiliyor.

Çiftin saldırının ardından kaçtığına inanılıyor.

HASARIN BOYUTLARI

Rusya merkezli haber kaynağı Readovka, “Artem şu anda İrkutsk bölgesinde gerçekleşen bir terör saldırısıyla ilgili aranıyor. Dört TIR onun adına kayıtlı ve bu TIR'lardan biri de saldırıda kullanılan insansız hava araçlarının sevkinde kullanıldı” ifadelerini kullandı.





Ukrayna gizli servisi tarafından organize edilen bu karmaşık saldırı, TIR'ların üzerinde yer alan üzeri açılır konteynerlerin içine yerleştirilen bomba yüklü İHA’larla gerçekleştirildi.

TIR'lar hava üslerine yaklaştıktan sonra uzaktan aktive edilen bir sistemle konteynerlerin çatı panelleri kaldırıldı ve 117 adet insansız hava aracı havalanarak hedeflere saldırdı.

Ukrayna kaynaklarına göre, saldırılar sonucu Rusya’nın nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip Tu-95 bombardıman uçaklarının yüzde 34’ü imha edildi. Toplamda 41 savaş uçağına zarar verildiği ve 7 milyar dolarlık maddi hasarın oluştuğu bildirildi.

Ancak uzmanlar, bu rakamların abartılı olabileceğinin altını çiziyor. Rusya'dan, hasarın boyutlarına dair yapılmış resmi bir değerlendirme yok.