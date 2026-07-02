Rusya’da muhalif siyasetçi gözaltına alındı

Rusya’da Ukrayna savaşına karşı tutumuyla bilinen liberal Yabloko partisine yönelik baskılar sürüyor. Parti tarafından yapılan açıklamada, 60 yaşındaki Elena Perepelitsa’nın Moskova’da gözaltına alındığı bildirildi.

Perepelitsa’nın, “yasaklı bir kuruluşa bağış yaptığı” iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltı kararı, Yabloko Genel Başkan Yardımcısı Maksim Kruglov’un Rus ordusuna ilişkin “yalan bilgi yaymak” suçlamasıyla 7 yıl hapse mahkûm edilmesinden sekiz gün sonra geldi.

Rusya’da parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması için eylül ayında seçim yapılması bekleniyor.

Ukrayna savaşının beşinci yılına girilirken, Ukrayna’nın Rusya içindeki drone saldırılarının günlük yaşamı daha fazla etkilemesi de ülkedeki siyasi atmosferi sertleştiriyor.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bir dönem Rusya’nın önde gelen liberal siyasi hareketlerinden biri olan Yabloko, bugün yalnızca bazı bölgesel parlamentolarda sınırlı sayıda sandalyeye sahip. Partinin ulusal parlamentoda ise temsilcisi bulunmuyor.

Rusya’daki sıkı denetimli siyasi sistemde Yabloko’nun bu yıl Duma’ya girmesi beklenmiyor.

Ancak partinin seçimlere katılması, savaş karşıtı görüşlerin kamuoyuna taşınması açısından sınırlı da olsa bir platform oluşturuyor.