Rusya'da okulda bıçaklı saldırı: Öğrenci gözaltında

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarındaki Odintsovo bölgesinde bir okulda düzenlenen bıçaklı saldırıyla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Moskova Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen öğrencinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, zanlının soruşturmayı yürüten birimlere teslim edilmek üzere götürüldüğünü açıkladı.

Moskova Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili ilk ihbarlar yerel saatle 09.00 sıralarında alındı.

İhbarlarda, bir öğrencinin okulda bıçak ve biber gazı kullandığı, bir güvenlik görevlisini yaraladığı ve ardından 10 yaşındaki bir öğrenciyi bıçakladığı belirtildi.

Yetkililer, ağır yaralanan 10 yaşındaki öğrencinin tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Olayın ardından okulda geniş güvenlik önlemleri alınırken, saldırının nedeni ve zanlının durumu hakkında soruşturma başlatıldı.

Rus yetkililer, olayla ilgili cezai soruşturmanın sürdüğünü ve kamuoyunun bilgilendirileceğini duyurdu.