Rusya'da radardan kaybolan uçak düştü: Enkaza ulaşıldı, 49 kişi hayatını kaybetti!

Rusya'nın doğusundaki Amur Bölgesi Valisi Vasiliy Orlov, 43 yolcu ve 6 kişilik mürettebatı taşıyan "An-24" tipi uçağın radardan kaybolduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Orlov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, acil servislerden gelen bilgiye göre "An-24" tipi uçağın radardan kaybolduğunu belirtti.

Blagoveşçensk-Tında seferini yapan uçağın arandığını kaydeden Orlov, "İlk belirlemelere göre, uçakta 5'i çocuk 43 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunuyor. Uçağın bulunması için gerekli her türlü güç ve araç devreye sokuldu" ifadelerini kullandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Amur bölgesinde kaybolan An-24 tipi yolcu uçağının düştüğü ve yerinin tespit edildiği bildirildi.

ENKAZINA ULAŞILDI, YOLCULARIN TAMAMI HAYATINI KAYBETTİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Amur bölgesinde radarlardan kaybolan ve 43 yolcu ile 6 mürettebatı taşıyan An-24 tipi uçağın enkazına ulaşıldığını duyurdu.

İlk belirlemelere göre, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 49 kişinin tamamının hayatını kaybettiği kaydedildi.