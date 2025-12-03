Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rusya’da Roblox'a erişim engellendi

Rusya’da Roblox'a erişim engellendi

3.12.2025 19:32:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Rusya’da Roblox'a erişim engellendi

Rusya, dijital oyun platformu Roblox’u, aşırılık yanlısı içeriklerin yer alması ve LGBT 'propagandası' yapılması gerekçesiyle erişime engelledi.

Dijital oyun platformu Roblox, bir ülkede daha yasaklandı.

Rusya, Roblox’u aşırılık yanlısı içeriklerin yer alması ve LGBT 'propagandası' yapılması gerekçesiyle erişime engelledi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor), Roblox'un "çocukların ruhsal ve ahlaki gelişimini olumsuz etkileyebilecek uygunsuz içeriklerle dolu" olduğunu belirtti.

Günlük ortalama 151,5 milyon aktif kullanıcıya ulaşan Roblox, Türkiye de dahil birçok ülke tarafından yasaklandı.

İlgili Konular: #Yasak #roblox