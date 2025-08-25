Rusya’da savunma fonu yolsuzluğu: Vali yardımcısı gözaltında

Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesinin vali yardımcısı Vladimir Bazarov, savunma tahkimatları için ayrılan 1 milyar rublenin (12,4 milyon dolar) zimmete geçirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

TASS haber ajansına göre, Bazarov’un ofisinde arama gerçekleştirildi. Bazarov’un daha önce komşu Belgorod bölgesinde de vali yardımcılığı yaptığı ve dosyanın bu dönemdeki faaliyetleriyle ilgili olduğu belirtildi.

Kursk Valisi Aleksandr Khinshtein, gözaltı haberini doğrularken “dosya, Bazarov’un Belgorod bölgesindeki görevine ilişkin” açıklamasıyla yetindi.

Ukrayna güçlerinin geçen yıl sınırı aşarak Kursk bölgesine girmesiyle birlikte, Rusya’da savunma fonlarıyla ilgili çok sayıda yolsuzluk dosyası açıldı.

Geçtiğimiz temmuz ayında da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Kursk Valisi Roman Starovoit’i ulaştırma bakanlığı görevinden almıştı.

Starovoit daha sonra aracında silahla ölü bulunmuş, olay “intihar” olarak duyurulmuştu.