Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rusya’da savunma fonu yolsuzluğu: Vali yardımcısı gözaltında

Rusya’da savunma fonu yolsuzluğu: Vali yardımcısı gözaltında

25.08.2025 14:01:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
Rusya’da savunma fonu yolsuzluğu: Vali yardımcısı gözaltında

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesi vali yardımcısı Vladimir Bazarov, savunma tahkimatları için ayrılan 1 milyar rublenin zimmete geçirilmesi iddiasıyla gözaltına alındı.

Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesinin vali yardımcısı Vladimir Bazarov, savunma tahkimatları için ayrılan 1 milyar rublenin (12,4 milyon dolar) zimmete geçirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

TASS haber ajansına göre, Bazarov’un ofisinde arama gerçekleştirildi. Bazarov’un daha önce komşu Belgorod bölgesinde de vali yardımcılığı yaptığı ve dosyanın bu dönemdeki faaliyetleriyle ilgili olduğu belirtildi.

Kursk Valisi Aleksandr Khinshtein, gözaltı haberini doğrularken “dosya, Bazarov’un Belgorod bölgesindeki görevine ilişkin” açıklamasıyla yetindi.

Ukrayna güçlerinin geçen yıl sınırı aşarak Kursk bölgesine girmesiyle birlikte, Rusya’da savunma fonlarıyla ilgili çok sayıda yolsuzluk dosyası açıldı.

Geçtiğimiz temmuz ayında da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Kursk Valisi Roman Starovoit’i ulaştırma bakanlığı görevinden almıştı. 

Starovoit daha sonra aracında silahla ölü bulunmuş, olay “intihar” olarak duyurulmuştu.

İlgili Konular: #Rusya #yolsuzluk