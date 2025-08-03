Rusya'daki yanardağ 600 yıl sonra ilk kez patladı

Kamçatka Volkanik Patlama Müdahale Ekibi (KVERT), bin 856 metre yüksekliğindeki Krasheninnikov Yanardağı'nda yerel saatle 04.50'de meydana gelen patlamada, kül bulutunun 6 bin metreye kadar yükseldiğini açıkladı.

Yetkililer, yanardağın kuzey kraterinde yoğun duman ve gaz çıkışıyla birlikte bir lav kubbesi oluşmaya başladığını belirtti.

KVERT Direktörü Olga Girina, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, “Bu, Krasheninnikov’un belgelenmiş ilk tarihsel patlaması. 600 yıl aradan sonra ilk kez aktif hale geldi” dedi.

1463'TEN BU YANA SESSİZLİK HAKİMDİ

Adını Rus kâşif Stepan Krasheninnikov’dan alan yanardağ, Kronotsky Doğa Koruma Alanı içinde, Petropavlovsk-Kamchatsky kentine yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunuyor.

Son lav akışının 1463 civarında meydana geldiği tahmin edilen yanardağda, 1963 yılında yalnızca düşük düzeyde fumarolik (gazlı) aktivite gözlemlenmişti. Ancak o tarihten bu yana herhangi bir patlama kayda geçmemişti.

Krasheninnikov’daki patlama, 30 Temmuz’da Petropavlovsk-Kamchatsky’nin güneydoğusunda meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşandı. Deprem, bölgede tsunami uyarılarına ve tahliyelere neden olmuştu.

Depremin ardından yalnızca Krasheninnikov değil, Avrasya’nın en yüksek aktif volkanlarından biri olan Klyuchevskaya Sopka da harekete geçti. Yetkililer, bu volkanın son 70 yılın en güçlü patlamasını yaşadığını bildirdi.

UÇUŞ KODLARI TURUNCUYA YÜKSELDİ

KVERT, havacılık için kullanılan volkanik alarm kodunu "yeşil" seviyesinden "turuncu"ya yükseltti. Krasheninnikov’dan çıkan kül bulutunun yaklaşık 75 kilometre doğuya sürüklendiği, ancak yerleşim alanlarına ulaşmadığı ifade edildi.

Kül birikimlerinin yalnızca doğa koruma alanı sınırları içinde gözlemlendiği belirtildi.

Bölgedeki Şiveluç, Karymsky, Bezymianny ve Kambalny yanardağlarında da artan volkanik aktivite rapor edildi. Yetkililer, kül bulutlarının 10 bin metreye kadar ulaşabileceğini ve aktif alanlara en az 10 kilometre mesafeden fazla yaklaşılmaması gerektiğini vurguladı.