Rusya’dan Finlandiya’ya nükleer tehdit: Hedef listesine girdiniz

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamalarda bulundu.
Finlandiya’nın nükleer silahlara ev sahipliği yapma yasağını kaldırma kararı almasını değerlendiren Medvedev, “Karar, Finlandiya açısından yalnızca bir şeyi değiştirdi. Ülke, artık Rusya’nın nükleer hedef listesinde. Sevin Finlandiya, güvenliğin zirvesine ulaştınız” ifadelerini kullandı.
Finlandiya parlamentosu, 17 Haziran’da aldığı kararla, nükleer silahların ülkeye getirilmesi, taşınması ve bulundurulmasına yönelik yasağı kaldırmıştı.