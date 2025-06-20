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Rusya'dan 'Hamaney' resti: 'Olası bir suikastte, Pandora'nın kutusu açılacak'

Rusya'dan 'Hamaney' resti: 'Olası bir suikastte, Pandora'nın kutusu açılacak'

20.06.2025 08:49:00
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AA
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Rusya'dan 'Hamaney' resti: 'Olası bir suikastte, Pandora'nın kutusu açılacak'

Kremlin Sözcüsü Peskov, İran'da rejim değişikliği zorlamasının kabul edilemeyeceğini ve İran lideri Hamaney'e olası bir suikastin "Pandora'nın kutusunu açacağını" söyledi.

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İlgili Konular: #Rusya #İran #Ali Hamaney

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