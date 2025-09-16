Rusya’dan Harkov’a İHA saldırısı: Üniversite hedef alındı

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, salı günü düzenlenen Rus İHA saldırısının Ulusal Eczacılık Üniversitesi’ni hedef aldığını duyurdu.
Çatıda yangın çıkarken dört kişi yaralandı.
Üniversite çalışanları, bir kadının saldırıya tanık olmasının ardından psikolojik travma geçirdiğini bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, yalnızca eylül ayı içerisinde Rusya’nın:
- 3 bin 500’den fazla İHA,
- Yaklaşık 190 füze,
- 2 bin 500’den fazla hava bombası kullandığını aktardı.
Zelenski, saldırıların ülkenin farklı bölgelerinde ağır hasara yol açtığını vurguladı.