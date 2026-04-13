Rusya'dan İran'a 'zenginleştirilmiş uranyum' teklifi

Kremlin Sarayı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada, Rus makamlarının ABD ile olası bir barış anlaşması çerçevesinde, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu teslim almaya hazır olduğu duyuruldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu öneriyi ABD ve bölge ülkeleriyle yaptığı temaslarda dile getirdiğini belirterek, “Teklif hâlâ geçerli, ancak henüz bu doğrultuda somut bir adım atılmadı” dedi.

RUSYA: "GERİLİMİ DÜŞÜRMEYE HAZIRIZ"

Peskov ayrıca, Moskova’nın İran çevresindeki gerilimi azaltmaya yönelik tüm diplomatik çabalara açık olduğunu vurgulayarak, “Rusya, gerilimin düşürülmesine katkı sağlayacak her türlü iyi niyetli girişimde bulunmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

Kremlin ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na abluka uygulanacağı yönündeki açıklamasını eleştirdi.

Peskov, söz konusu planın birçok yönünün hâlâ belirsiz olduğunu belirterek, bunun küresel piyasalara zarar verebileceği uyarısında bulundu.

ABD-İRAN HATTINDA KRİZ DERİNLEŞİYOR

Bu gelişmeler, ABD’nin İran limanlarına yönelik abluka başlatma kararının yürürlüğe girdiği bir döneme denk geldi. Washington’un açıklamasına göre abluka, pazartesi günü saat 14.00 itibarıyla başladı ve İran limanlarına giden ya da bu limanlardan çıkan tüm gemileri kapsıyor.

Tahran ise bu adımı 'deniz korsanlığı' olarak nitelendirdi.

ABD ile İran arasında İslamabad’da yürütülen ve 20 saatten uzun süren müzakereler de sonuçsuz kaldı. Taraflar başarısızlığın sorumluluğu konusunda karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Trump, İran’ı nükleer silah edinme hedefinden vazgeçmemekle suçlarken, Tahran bu iddiayı reddetti. Trump ayrıca, İran’ın yeniden müzakere masasına dönmesinin kendisi için önemli olmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise ülkesinin anlaşmaya “birkaç adım uzaklıkta” olduğunu savunarak, “Katılık, hedeflerin değiştirilmesi ve abluka ile karşılaştık” ifadelerini kullandı.