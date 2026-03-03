Rusya'dan İran açıklaması: Nükleer silah geliştirdiğine dair kanıt yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını değerlendirirken Moskova’nın Tahran’ın nükleer silah geliştirdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

Lavrov, Brunei’de yaptığı açıklamada, “Savaşın temel, hatta tek gerekçesi olarak sunulan İran’ın nükleer silah geliştirdiğine dair hâlâ bir kanıt görmüyoruz” dedi.

Lavrov, Rusya’nın nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ilkesine bağlı olduğunu belirterek, İran’a yönelik saldırıların ters etki yaratabileceği uyarısında bulundu.

Lavrov, “Nükleer silahlanma yarışını tetikleyecek her türlü adıma kesinlikle karşıyız” dedi.

Lavrov, İran’a karşı yürütülen savaşın yalnızca Tahran’ı değil, başka ülkeleri de nükleer silah geliştirmeye yöneltebileceğini savundu.

“İran’a karşı başlatılan savaş, nükleer silahların yayılmasını önleme amacı taşıdığı iddia edilse de tam tersine sonuç doğurabilir” diyen Lavrov, özellikle İran’ın komşusu Arap ülkelerde benzer eğilimlerin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Saldırıların sonuçlarının bölge genelinde hissedildiğini belirten Lavrov, Arap ülkelerinin ekonomik maliyetler üstlendiğini ve can kayıpları yaşandığını ifade etti.