Rusya’dan Kiev’e füze ve İHA saldırısı: En az 11 kişi öldü

Rusya, pazartesi sabahı Ukrayna’nın başkenti Kiev’i füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı.

Yerel yetkililer, saldırılarda en az 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin yaralandığını açıkladı. Kurtarma ekipleri, doğrudan isabet alan apartmanlarda enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin büyük çaplı bir Rus saldırısının yakın olduğu yönündeki uyarısından saatler sonra gerçekleşti. Kiev’deki iki farklı noktada çok katlı konutların hedef olduğu, bazı binalarda ağır hasar meydana geldiği bildirildi.

Son saldırı, Rusya’nın geçen perşembe Kiev’e düzenlediği ve 31 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen saldırının ardından geldi. Bu saldırı, başkentte yılın en ölümcül saldırılarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın gece boyunca yüzlerce İHA ve onlarca füze fırlattığını duyurdu. Açıklamada, özellikle balistik füzelerin Ukrayna savunması açısından en büyük sorunlardan biri olmaya devam ettiği belirtildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yurii Ihnat, balistik füzelerin engellenebilmesi için yeterli önleme sistemlerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ihnat, Rusya’nın Ukrayna ve dünyada yaşanan önleyici füze eksikliğinden faydalandığını ifade etti.

Kiev yönetimi, balistik füzeleri durdurmak için büyük ölçüde ABD yapımı Patriot hava savunma sistemlerine bağımlı. Ancak Patriot önleyici füzelerinin sınırlı üretimi ve Orta Doğu’daki savaş nedeniyle küresel tedarik üzerindeki baskının artması, Ukrayna’nın savunma kapasitesini zorluyor.

ZELENSKİ'DEN NATO ZİRVESİ ÖNCESİ ÇAĞRI

Ankara’da yapılacak NATO zirvesi öncesinde açıklama yapan Zelenski, Ukrayna güçlerinin Rus İHA’ları ve seyir füzelerine karşı başarılı olduğunu ancak balistik füzelere karşı yeterli önleyici mühimmata sahip olmadıklarını söyledi.

Zelenski, ABD ve Avrupa ülkelerine hava savunmasını güçlendirme çağrısında bulunarak, Patriot füzeleri müttefiklerin depolarında beklediği sürece Rusya’nın sivil yerleşimleri hedef almaya devam edeceğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırıda Kiev’deki silah üretim tesisleri, İHA ve deniz İHA’sı üretim noktaları, zırhlı araç ve füze üretim alanları ile hava savunma sistemlerinin onarıldığı tesislerin hedef alındığını öne sürdü. Moskova ayrıca yakıt ve enerji altyapısının da vurulduğunu savundu.

“EVLER HEDEF ALINDI”

Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, saldırılarda zarar gören yerlerin konut alanları olduğunu belirterek, “Bunlar insanların uyuduğu, sıradan hayatlarını sürdürdüğü evlerdi” açıklamasını yaptı.

Tkaçenko, Podilskyi bölgesinde bir apartmanın kısmen çöktüğünü, Darnytsia bölgesinde ise çok sayıda çok katlı binanın hasar gördüğünü belirtti. Bazı kişilerin enkaz altında olabileceği ifade edildi.

Öte yandan Rusya’nın işgali altındaki Kırım’da faaliyet gösteren bir enerji şirketi, “dış etki” nedeniyle yarımada genelinde elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu. Moskova tarafından atanan Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna saldırılarının kentin elektrik tedarikini kestiğini, daha sonra yedek ekipmanlarla enerjinin yeniden sağlandığını açıkladı.

Rusya’nın Yaroslavl Bölgesi Valisi Mihail Yevrayev de aynı adlı kentte düzenlenen Ukrayna İHA saldırısında iki kişinin yaralandığını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca 519 Ukrayna İHA’sının düşürüldüğünü öne sürdü.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik hava saldırıları birçok kez sivil bölgeleri hedef aldı. Birleşmiş Milletler verilerine göre, savaşın başından bu yana 16 binden fazla Ukraynalı sivil hayatını kaybetti.