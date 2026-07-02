Rusya’dan Kiev’e misilleme saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’i gece saatlerinde dron ve füzelerle hedef aldı. Ukraynalı yetkililer, saldırılarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 50’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, kentte bir apartmanın Rus mühimmatının doğrudan isabeti sonucu kısmen çöktüğünü bildirdi.

Klitschko, saldırılarda çok sayıda binanın hasar gördüğünü ve bazı kişilerin enkaz altında kaldığını belirtti.

Reuters’ın geçtiği görüntülerde, sabah saatlerinde arama kurtarma ekiplerinin dokuz katlı bir binanın enkazında çalışma yürüttüğü, kentin farklı noktalarında ise yangınların devam ettiği görüldü.

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, saldırılarda aralarında iki çocuğun da bulunduğu 56 kişinin yaralandığını, kent genelinde üç düzineden fazla noktada hasar oluştuğunu duyurdu.

Tkaçenko, “Düşman bir kez daha yerleşim bölgelerini kasıtlı olarak hedef aldı ve sivilleri öldürdü. Çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda yaralı ve büyük çaplı hasar var” ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ DUBLİN ZİYARETİNİ YARIDA KESTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıdan önce gece saatlerinde büyük bir saldırı ihtimaline karşı uyarıda bulunmuştu.

Zelenski, İrlanda’nın Avrupa Birliği dönem başkanlığının başlangıcı nedeniyle bulunduğu Dublin ziyaretini yarıda keseceğini açıkladı.

Saldırılar sırasında Kiev’de çok sayıda patlama sesi duyuldu. Hava saldırısı alarmlarının Ukrayna’nın büyük bölümünde devreye girmesi üzerine çok sayıda kişi çocukları, eşyaları, çadırları ve evcil hayvanlarıyla birlikte metro istasyonlarına sığındı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, saldırının ardından Batılı ülkelere hava savunma sistemleri konusunda çağrıda bulundu.

Japonya ziyareti sırasında X hesabından açıklama yapan Sybiha, “Ukrayna için hava savunması kararlarını geciktirmeyin. Kiev’in korku dolu bir gece yaşamasının ardından ortaklarımızdan temel talebimiz budur” dedi.

RUSYA: MİSİLLEME SALDIRISI DÜZENLEDİK

Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırının uzun menzilli, yüksek hassasiyetli hava, kara ve deniz tabanlı silahlar ile insansız hava araçları kullanılarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlık, saldırıda Kiev ve başka bölgelerdeki askeri tesislerin, enerji altyapısının ve havaalanlarının hedef alındığını savundu. Moskova yönetimi, saldırının Ukrayna’nın Rusya’daki sivil altyapıya yönelik saldırılarına misilleme olduğunu ileri sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca gece boyunca 327 Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Bu sayıya, Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna topraklarında düşürüldüğü belirtilen dronların da dahil olduğu aktarıldı.

Saldırıların ardından NATO ve Avrupa Birliği üyesi Polonya, önlem amacıyla savaş uçaklarını kısa süreliğine havalandırdı. Polonya makamları daha sonra hava sahası ihlali tespit edilmediğini ve uçakların geri çağrıldığını açıkladı.

Finlandiya da Doğu Finlandiya Körfezi’nde geçici uçuş kısıtlaması ilan etti. Finlandiya Savunma Kuvvetleri, kısıtlamanın daha sonra kaldırıldığını duyurdu.

KARŞILIKLI SALDIRILAR YOĞUNLAŞTI

Kiev’e yönelik saldırı, Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde artan karşılıklı saldırıların ardından geldi. Ukrayna, Rusya topraklarının derinliklerindeki hedeflere yönelik saldırılarını artırırken, bu saldırıların Rusya’da yakıt krizini büyüttüğü bildirildi.

Rusya’nın Novosibirsk bölgesi Valisi Andrey Travnikov, yakıt krizinin bölgede ağırlaştığını ve yakıt ikmalinde önceliğin acil servislere verileceğini açıkladı.

Rusya’nın Nijniy Novgorod bölgesinde ise bir sanayi tesisinin drone saldırısında hasar gördüğü, bir kişinin hayatını kaybettiği ve dört kişinin yaralandığı bildirildi.

Belgorod bölgesinde de bir dronun eve isabet etmesi sonucu bir kişinin öldüğü, eşinin ise yaralandığı açıklandı.