Rusya’dan Zaporijya alarmı: Avrupa çapında nükleer felaket riski var

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) durumla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Santral yakınlarındaki cephe hattında "yerel ateşkesin" yürürlüğe girdiğine dikkati çeken Zaharova, Ukrayna ordusunun ateşkes kapsamında mayın temizleme çalışmaları yapan Rus askerlerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini belirtti.

"Bu saldırının, Ukrayna'nın güvenlik garantilerinin değer taşımadığını gösterdiğini" vurgulayan Zaharova, Ukrayna'nın daha önce de Zaporijya NGS'ye saldırılar düzenlediğini anımsattı.

Zaharova, "Kiev'in Avrupa çapında nükleer felaket yaratma derdinde olduğu aşikar. (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenski'nin Batılı sponsorları, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kışkırtarak ve savaşa sürükleyerek, Kiev çetesini durdurmak istemiyor. Onlar, Kiev'in Avrupa'nın en büyük nükleer santraline yönelik provokasyonlarına göz yumuyor, bunları teşvik ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna içinde nükleer silaha sahip olma yönünde çağrılar yapıldığını belirten Zaharova, "Ukrayna'nın nükleer silah üretmeye hazır olduğu iddia ediliyor. Uluslararası toplum için Ukrayna'dan kaynaklanan nükleer tehdidi ciddiye alma zamanı geldi. Bu tehdit kararlı şekilde bastırılmalı. Ukrayna nükleer silaha sahip olmamalı. Bu konuda iki farklı görüş olamaz" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ: PUTİN SAVAŞI BİTİRMEK İSTEMİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı günlük görüntülü paylaşımında, Rusya-Ukrayna savaşındaki önemli gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya ile esir takasını gerçekleştirdiklerini anımsatan Zelenski, 185 Ukraynalı askerin ve 1 sivilin bugün evlerine getirildiğini ifade etti.

Zelenski, yıl başından bu yana 1429 Ukraynalı asker ve sivilin esir takası sonucu serbest bırakıldığını kaydetti.

Savaşın sona erdirilmesi için ABD ve Avrupa ile görüşmeleri yapmak için hazırlıklar yaptıklarını aktaran Zelenski, "Avrupalıların Ukrayna'yı desteklemek için yeni adımlar hazırladığını biliyoruz" diye konuştu.

Zelenski, Rusya Devlet Başkanı'na hitaben dün yayımladığı açık mektuba, Putin'in cevabını da değerlendirdi.

Rusya'nın savaşı seçtiğini savunan Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Rus tarafı maalesef yine savaşı seçiyor, bugünkü cevabı herkes duydu. Zayıf bir cevap. (Putin) Savaşı bitirmek istemiyor. Bence dünyadaki birçok kişi bu cevaptan hayal kırıklığına uğradı. Hiçbir şeyi değiştirmek istemiyor, sadece kendisinin ve ondan para alanların savaşı sevdiğini kabul etmek istemiyor, bugün herkes çok gülümsüyordu."

Zelenski, Putin'e dün açık mektup göndererek, iki liderin bir araya gelmesi ve savaşı aralarında sona erdirmeleri gerektiğini belirtmişti.

Putin ise mektupta kaba ifadeler bulunduğunu kaydederek, kendisiyle şu aşamada görüşmenin "şimdilik herhangi bir anlamını görmediğini" söylemişti.