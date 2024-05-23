Rusya Devlet Başkanı Putin ile Bahreyn Kralı Al Halife Moskova’da görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife Moskova’da bir araya geldi.

AA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 15:43
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Bahreyn Kralı Al Halife Moskova’da görüştü
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Putin ile Halife, Kremlin’de görüştü.

Görüşmede Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin sembolik düzeyde olduğunu ancak son dönemde iyi bir eğilim yakaladığını söyledi.

İki ülkenin 30 büyük projeyi birlikte yürüttüğüne işaret eden Putin, projelerin toplamda 500 milyon dolar değere ulaştığını belirtti.

Putin, Al Halife’yi Moskova’da ağırlama ve çeşitli konuları istişare etme fırsatı buldukları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

GÜNDEMDE GAZZE DE VARDI

Kral Al Halife de görüşmede yaptığı konuşmada, Putin’i yakın zamanda düzenlenen 33. Arap Ligi Zirvesi ile ilgili bilgilendirmek istediğini kaydetti.

Rusya’nın Orta Doğu’yla ilgili meselelerde önemli rol oynadığını anlatan Al Halife, "Diğer konulardan biri de Gazze Şeridi'ndeki durum. Bu acı verici bir konu ve sivillerin hayatlarını kurtarmak için dünyanın bu bölgesindeki savaşı bitirmek istiyoruz. Yüz binlerce kişi bu çatışma nedeniyle evlerinden oldu" dedi.

Al Halife, İran’la da geçmişte sorunlar yaşadıklarına ve bu ülkeyle iyi komşuluk ilişkilerine sahip olmak istediklerine işaret etti.

İki liderin görüşmesinin ardından taraflar arasında kültür ve ekonomi gibi alanlarda çeşitli anlaşmalar imzalandı.


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