Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çinli mevkidaşı Şi'nin görüşmesi başladı

15 Aralık 2021 Çarşamba, 11:46

Rusya lideri Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in görüşmesi, her iki ülkenin de batı ile ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

Sputnik'in haberine göre; Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov görüşmenin içeriğine ilişkin yaptığı bir açıklamada, “Uluslararası ilişkilerdeki durum, özellikle de Avrupa kıtasındaki durum şu anda çok gergin ve müttefikler (Rusya ile Çin) arasında bunun ele alınmasını gerektiriyor” demişti. Peskov, “NATO ile ABD tarafının çok saldırgan bir söylem kullandığını görüyoruz ve bu da bizimle Çin arasında bir değerlendirmeyi gerektiriyor” diye eklemişti. Bunun yanında Kremlin Sözcüsü, enerji, ticaret ve yatırım ile ilgili konuların da yer alacağı görüşmenin geniş bir gündemi olacağını, bu nedenle uzun sürmesini beklediklerini de belirtmişti.

İki liderin görüşmesi, Rusya lideri Putin’in ABD Başkanı Joe Biden ile video-konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmeden sekiz gün sonra gerçekleşiyor. Söz konusu görüşmede Putin, Biden’a, Rusya’nın Batı’dan hukuki olarak bağlayıcı olacak güvenlik garantileri istediğini iletmişti. Rusya liderinin, ülkesine verilmesini istediği garantiler, NATO’nun doğuya doğru genişlemeyi ve Ukrayna gibi komşusu olan ülkelere silah konuşlandırmayı durdurmasını içeriyor.