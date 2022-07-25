Rusya Devlet Başkanı Putin, Japonya eski Başbakan'ı Abe’nin cenazesine katılmayacak
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe’nin resmi cenaze törenine katılmayacağını açıkladı
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, suikast sonucu öldürülen eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin 27 Eylül’de düzenlenecek olan resmi cenaze törenine Rusya’nın katılıp katılmayacağı konusunda yeni bir açıklama yaptı.
Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin resmi cenaze törenine katılmayacak" dedi. Japonya medyası da, Tokyo’nun Putin’in 27 Eylül’de düzenlenecek cenazeye katılmasına izin vermeme eğiliminde olduğunu bildirdi.
SUİKAST SONUCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Japonya eski Başbakanı Shinzo Abe geçtiğimiz cuma günü seçim konuşması yaptığı Nara kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay yerinde sağ olarak yakalanan saldırgan, Abe’yi annesinin iflasından sorumlu tuttuğu bir dini grupla ilişkisi olduğu için öldürdüğünü açıklamıştı.
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