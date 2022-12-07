Rusya Devlet Başkanı Putin ve BAE Devlet Başkanı telefonda görüştü
Rusya lideri Vladimir Putin ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, telefonda ile görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, gündemdeki bir dizi güncel konular ile petrol piyasalarındaki gelişmeler ele alındı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen çalışmaların olumlu yönde değerlendirildiği görüşmede, OPEC+ çalışmalarının küresel petrol piyasasında istikrar sağladığı vurgulandı.
Görüşmede, bazı Batılı ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat uygulama girişimlerinin yanı sıra başta lojistik ve enerji olmak üzere ekonomik alandaki işbirlikleri de istişare edildi.
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