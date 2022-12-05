G7 ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyat uygulayacak

05 Aralık 2022 Pazartesi, 11:51

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sağladığı uzlaşının ardından G7 ülkeleri ve Avustralya cuma günü, dünyanın ikinci büyük petrol ihracatçısı Rusya'nın deniz yoluyla ettiği petrole 60 dolar tavan fiyat uygulamakta anlaştı.

Reuters'ın haberine göre, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Batılı ülkelerin fiyat tavanı bu seviyede belirlemesinin zayıflık gösterdiğini söylerken Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak da uygulamanın, serbest ticaret prensiplerini ihlal ettiğini belirtti.

Rusya'nın petrol, doğalgaz, atom enerjisi ve kömürden sorumlu kıdemli yetkilisi Novak, "Hangi seviyede olursa olsun, fiyat tavanının uygulanmasını yasaklayacak bir mekanizma yaratmak için çalışıyoruz" dedi ve devam etti:

"Bizimle, yalnızca piyasa koşulları kapsamında çalışan ülkelere petrol ve petrol ürünleri satacağız."

G7 ülkelerinin vardığı anlaşmaya göre Rus petrolü varil başına 60 dolar olarak belirlenen tavan fiyatın üzerinde satılırsa G7 ve AB ülkelerinin tankerleriyle taşınamayacak ve nakliye esnasında yine bu ülkelerin sigorta ve finansman şirketlerinden hizmet alamayacak.

Zelenski ise 60 dolar fiyat tavanının Rusya'nın Ukrayna savaşında hız kesmesini sağlamayacağını söyledi ve "Rus petrolünde bu seviyede fiyat tavanı belirlemenin ciddi bir karar olduğunu söyleyemeyiz. Bu, terörist bir ülkenin bütçesi için gayet rahat olacaktır" dedi.

Tavan fiyat uygulamasının başlamasının ardından Çin, Rusya'yla enerji işbirliğini karşılıklı çıkar kapsamında yürüteceğini açıkladı.

Japonya da bugün, Rus ham petrolünde fiyat tavanı uygulayacağını ancak Sahalin-2 sahasında üretilen petrolü uygulamadan muaf tutacağını açıkladı.