Rusya Devlet Başkanı Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar diledi.
Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan mesaja göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:
"DEĞERLİ DOSTUM"
"Değerli dostum, sizi ve eşinizi içtenlikle desteklemek isterim. Hayat enerjiniz ve iyi ruh halinizin virüsle en kısa sürede başa çıkmanıza yardımcı olacağına eminim. Sizlere içtenlikle geçmiş olsun dileklerimi iletir, uzun yıllar boyu iyi sağlıklar dilerim" ifadelerini kullandı.
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