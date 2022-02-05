Son dakika | Erdoğan, koronavirüse yakalandı
Son dakika haberi | AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse (Covid-19) yakalandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Zonguldak - Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri açılışında sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden Zonguldak'taki açılış törenine canlı bağlantı ile katılan Erdoğan, "Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş" açıklamasını yapmıştı.
KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Canlı bağlantının hemen ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Erdoğan, ''Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.
''TAYYİP BEYLE BİRLİKTE ATLATACAĞIZ''
Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayan eşi Emine Erdoğan ise, ''Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz'' dedi.
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