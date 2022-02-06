Son Dakika: Erdoğan’ın Covid-19’a yakalanması ardından yapılan paylaşımlar için soruşturma başlatıldı!
Son Dakika: AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Covid-19'a yakalandığını duyurmasının ardından sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar hakkında, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen soruşturma başlattı.
Covid-19 yakalanan Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma açıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- 5 Şubat 2022 tarihinde Sn Cumhurbaşkanı tarafından kendisi ve eşinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu yönünde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımını ilgi tutarak yapılan bir kısım paylaşımlarda; Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri aşağılama vs suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız yetkisinde tespit edilen şüpheliler hakkında re’sen soruşturma başlatılmış olup konuyla ilgili gerekli adli işlemler kolluk birimleriyle birlikte yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
NE OLMUŞTU?
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" ifadesini kullanmıştı.
Emine Erdoğan da Erdoğan'ın tweetini alıntılayarak "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey'le birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" paylaşımında bulunmuştu.
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