Rusya Devlet Başkanı Putin’den 9 Mayıs Zafer Bayramı tebriği
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesi nedeniyle kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı için Ukrayna halkına gönderdiği mesajda, "Nazizm’in rövanşının kabul edilemez olduğunu" belirtti.
Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferinin 77. yıl dönümü vesilesiyle bir kutlama mesajı paylaştı.
Açıklamaya göre Putin, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan’ın yanı sıra Abhazya, Güney Osetya, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti lider ve vatandaşlarına tebrik mesajları gönderdi.
UKRAYNA VATANDAŞLARINI AYRICA KUTLADI
Kutlamada sayısız fedakarlık ve zorluklar pahasına Nazizm’i yok eden askerlere ve cephe gerisinde çalışanlara şükran ve saygılarını sunan Putin, “Bugün ortak görev, farklı ülkelerden insanlara bu kadar çok acı getiren Nazizm'in yeniden canlanmasına engel olmaktır. Savaş yıllarının olayları, ortak manevi değerler, kardeşlik ve dostluk gelenekleri hakkındaki gerçeği gelecek nesillere aktarmak ve korumak gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Putin, "Ukrayna halkı ve Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın gazilerine yönelik mesajında, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda mağlup olanların ideolojik mirasçılarının rövanşının kabul edilemez olduğunu" vurguladı.
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