Zelenski'den Rusya'ya ağır suçlama: '2. Dünya Savaşı’ndan bu yana...'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerine hakkında açıklama yaptı. Zelenski, "2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötü savaş suçları işlendi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2022 Salı, 18:23
Zelenski'den Rusya'ya ağır suçlama: '2. Dünya Savaşı’ndan bu yana...'
Abone Ol google-news

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne yaptığı hitabında, Rus ordusunun Ukrayna'nın Bucha kentinde kadın ve çocukları öldürdüğünü belirtti.

"VAHŞETİNİN SADECE BİR ÖRNEĞİ"

Uluslararası güvenlik sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Zelenski “Bucha Rusya'nın Ukrayna'daki vahşetinin sadece bir örneği” ifadesini kullandı.



Rusya Rusya-Ukrayna Rusya-Ukrayna Savaşı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler