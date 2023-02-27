Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın, Rusya'yı izole edemediğini söyledi

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 12:46

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 12:46

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanlığı'nın bölge başkanlarıyla yaptığı toplantıda konuştu.

Sergey Lavrov, Batı'nın, Rusya'yı "izole etme planlarını boşa çıkarmayı başardıklarını" söyledi.

Lavrov, "Dünya köklü ve geri dönüşü olmayan değişimler çağına girdi. Batı'nın, Rusya'yı izole etme, hatta parçalama planlarını bozmakla kalmadık, aynı zamanda uluslararası toplumun üyelerinin büyük çoğunluğuyla ilerici bir işbirliği sağlamayı da başardık" diye konuştu.

"İKİ DÜZİNE ÜLKE VAR"

BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılmak isteyen ülkelerin sayısının son birkaç yılda hızla arttığını belirten Lavrov, şu anda bu türden yaklaşık "iki düzine ülke" olduğunu belirterek, "Özel askeri operasyonun ilk yılı da dahil olmak üzere sadece son birkaç yılda BRICS'e ve Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılmak isteyen ülkelerin sayısının dramatik bir şekilde arttığının göstergesidir, şu anda yaklaşık iki düzine ülke var" dedi.

Lavrov, bu ülkelerin Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Meksika ve bazı Afrika ülkeleri gibi bölgelerinde "önemli rol oynayan" ülkeler olduğunu kaydetti.