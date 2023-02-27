Rusya'dan İHA saldırısı: 1 ölü 4 yaralı

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 12:41

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 12:41

Ukrayna'nın Hmelnitski kenti belediye başkanı Oleksandr Simçişin, İran yapımı İHA'lar aracılığıyla bir Rus saldırısının gerçekleştiğini söyledi.

AFP'de yer alan habere göre Simçişin, saldırıya ilişkin "Şimdilik bir ölü ve dört yaralı olduğunu biliyoruz" dedi.

Simçişin, saldırı sebebiyle hayatını yitiren kişinin görevi başındaki bir itfaiye görevlisi olduğunu ifade etti.

Ukrayna silahlı kuvvetleri, Moskova güçleri tarafından gece boyunca konuşlandırılan 14 "Gölgeli" insansız hava aracından 11'ini düşürdüğünü açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yetkilisi Sergiy Popko, Rus güçlerinin, Ukrayna hava savunma sistemlerini kullanılmaz hale getirmeye çalıştığı ve iki ayrı dalga halinde saldırdığını açıkladı. Popko ayrıca, saldırılar sebebiyle 5 saatten fazla süreyle hava saldırısı sirenlerinin çaldığını belirtti.