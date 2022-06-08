Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Ankara’da: Gündem tahıl koridoru
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la Ukrayna’nın Karadeniz limanlarından yapılamayan tahıl sevkıyatının yeniden başlatılması ile Suriye konularının da aralarında bulunduğu yoğun gündemli bir görüşme düzenleyecek.
Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşta üç ay geride kalırken Lavrov, küresel gıda güvenliğini de tehlikeye atan Ukrayna’nın Karadeniz limanlarında duran tahıl sevkıyatının yeniden başlatılması konusunu görüşmek üzere bugün Ankara’ya kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Lavrov ve Çavuşoğlu başkanlığındaki heyetler, Dışişleri Bakanlığı’nda Ukrayna limanlarının sivil gemi trafiğine yeniden açılmasıne ele alacak.
Önceki gün Rus basınında Türkiye ve Rusya’nın, Ukrayna’nın limanlarından tahıl sevkıyatının nasıl yapılacağı konusunda anlaşmaya vardığı iddiası yer almış; bu anlaşma uyarınca Türk donanmasının, Ukrayna’nın Odessa kıyılarına döşediği mayınları temizleyeceği ve buradan çıkacak gemilere Rus donanmasının İstanbul Boğazı’na kadar eşlik edeceği öne sürülmüştü. Türk yetkililerin verdiği bilgiye göre Türkiye ile Rusya arasında bu konuda henüz sağlanmış nihai bir anlaşma bulunmuyor.
SURİYE DE MASADA
İki ülke yetkilileri, mayınların temizlenmesi, koridorun oluşturulması ve yük gemilerine hangi donanmanın nereye kadar refakat edeceği gibi teknik konularda çeşitli düzeylerde görüşmeler yaptı. Teknik heyetlerin yaptığı çalışmaların ışığında “tahıl koridoru”nun tüm ayrıntılarının Çavuşoğlu ve Lavrov başkanlığındaki Türk ve Rus heyetlerin bugünkü görüşmesinde ele alınacağı bildirildi. Lavrov ve Çavuşoğlu’nun, görüşmede Ukrayna’nın yanı sıra Türkiye’nin yeni operasyon sinyali verdiği Suriye konusunu da ele alması bekleniyor.
ŞOYGU: SEVKİYAT HAZIR
Rusya’nın kontrolü altına giren Ukrayna’nın güney liman kenti Mariupol’de ordu mensupları çalışmalarını sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Berdyansk ve Mariupol limanlarının normal şekilde çalıştığını ve tahıl sevkıyatına hazır olduğunu bildirdi. Avrupa’nın en büyük nükleer santralı olan Zaporijya Nükleer Santralının da normal bir şekilde çalışmaya devam ettiğini ifade eden Şoygu, sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerinin kontrolüne giren 33 kömür madeni, 2 petrol ve 14 gaz sahasının kesintisiz olarak işletildiğini dile getirdi. Severodonetsk kentinin yerleşim yerlerinin tamamen kontrol altına alındığını aktaran Şoygu, “Severodonetsk şehrinin sanayi bölgesi ve yakındaki yerleşim birimleri kontrol altına alınıyor. Saldırılar Popasnoye yönünde artıyor. Luhansk Halk Cumhuriyeti topraklarının yüzde 97’si kurtarıldı” dedi.
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