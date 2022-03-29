Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’ye teşekkür etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yaptığı için Türkiye’ye teşekkür ederek, bu süreçte Türkiye’nin diğer ülkelere göre dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldığını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye’nin çabalarından övgüyle bahsederek, “Türkiye diğer ülkelere göre daha dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldı. Bu Rusofobik kampanya ne Türk hükümetini ne de bir bütün olarak halkı içine çekebildi. Ankara’nın dengeli çizgisi de dahil olmak üzere, bu nedenlerden dolayı Türkiye’nin Ukrayna tarafıyla müzakerelere katkı sunma teklifini kabul ettik. Türkiye’ye yürüttüğü arabuluculuk çabaları, özellikle Rusya-Ukrayna müzakereleri ve prensipte durumu çözme çabaları için müteşekkiriz” açıklamalarında bulundu.
Türkiye’nin, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlara katılmadığını ve boğazlar meselesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuk normları doğrultusunda kararlar aldığından bahseden Zaharova, “Türkiye, Rus gemilerine ve Rus uçakları için hava sahasını açık tutuyor” ifadelerini kullandı.
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