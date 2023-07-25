Rusya'dan tahıl açıklaması, 'Anlaşmaya yönelik görüşme olmadı'

Yayınlanma: 25.07.2023 - 11:03

Güncelleme: 25.07.2023 - 11:03

Rus basınına konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vershinin, şu anda Kradeniz tahıl koridoru anlaşmasının yeniden devreye alınmasına yönelik bir görüşme yapılmadığını açıkladı.

Vershinin, Ria gazetesine yaptığı açıklamada "Şu anda tahıl anlaşmasının yeniden başlatılmasına ilişkin herhangi bir müzakere yok. Biz durumumuzu açıkça ifade ettik. 17 Temmuz'dan sonra girişimin yeniden başlatılması gerçekleşmedi. İstanbul anlaşmasından edindiğimiz deneyimi göz önünde bulundurarak duruma itiraz ettik" ifadesinde bulundu.

"Rusya'nın tarım ürünü ihracatını kolaylaştırmasını sağlayacak olan Rusya-BM mutabakatı yürürlüğe girmedi" açıklamasında bulunan Vershinin, Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne (HES) yönelik saldırıyı hatırlatarak "Ukrayna'nın 5 Haziran'da gerçekleştirdiği terör saldırısıyla esasen anlaşmanının üzeri çizildi" yorumunda bulundu

Vershinin ayrıca, "Rusya Federasyonu ve BM tarafından İstanbul anlaşmaları çerçevesinde imzalanan anlaşma, hiçbir zaman işe yaramadı" dedi.