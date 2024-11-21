Rusya doğruladı: 2 İngiliz Storm Shadow füzesi düşürüldü

Yayınlanma: 21.11.2024 - 15:41

Güncelleme: 21.11.2024 - 15:41

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin 2 adet İngiltere yapımı "Storm Shadow" seyir füzesini düşürdüğü bildirildi.

Ayrıca 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 67 adet insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü aktarıldı. İngiliz füzelerinin nerede düşürüldüğüne dair detay verilmedi.

Öte yandan, Bloomberg’in dün bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın "Rus topraklarına düzenlediği saldırıda ilk kez İngiltere yapımı Storm Shadow füzelerini" kullandığı iddia edilmişti. İngiltere ve Ukrayna’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı.

17 Kasım’da ABD basınının adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarında ABD yapımı uzun menzilli füzeleri kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırdığı belirtilmişti.

ABD’nin onayından sonra Ukrayna ilk kez Rus topraklarına savaşın bininci gününde (19 Kasım’da) ABD yapımı ATACMS füzeleriyle saldırı gerçekleştirmişti.