Ukrayna: Rusya, ilk kez kıtalararası balistik füzeyle saldırı düzenledi

Yayınlanma: 21.11.2024 - 12:05

Güncelleme: 21.11.2024 - 12:05

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun, Rusya-Ukrayna savaşından bu yana ilk kez Ukrayna'ya kıtalararası balistik füzeyle bir saldırı düzenlediğini iddia etti.

Açıklamada, kıtalararası balistik füzenin türü ve saldırının hangi bölgeyi hedef aldığı veya herhangi bir hasara neden olup olmadığı belirtilmedi.

Füzenin, Rusya'nın doğusunda yer alan Astrahan bölgesinden ateşlendiği ileri sürüldü.

Saldırı, Ukrayna'nın bu hafta Rusya içindeki hedefleri vurmak için ABD ve İngiliz yapımı füzelerini kullanmasının ardından gerçekleşti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun Dnipro kentindeki işletmeleri ve kritik altyapıyı da hedef aldığını açıkladı.

Hava Kuvvetleri ayrıca, saldırı sırasında Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri tarafından 6 adet Kh-101 seyir füzesinin düşürüldüğünü kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Rus toprağı Bryansk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

İngiliz basınına göre, Ukrayna, İngiltere'nin temin ettiği uzun menzilli "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) adlı seyir füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini 19 Kasım'da onaylamıştı.