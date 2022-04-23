Rusya: Donbas ve Ukrayna'nın güneyinde tam kontrol sağlayacağız

23 Nisan 2022 Cumartesi, 11:48

Rusya'nın Ukrayna'daki harekatı devam ederken Rus ordusu, "Donbas ve Ukrayna'nın güneyini tamamen kontrol altına alacaklarını" duyurdu.

Rusya Merkez Askeri Bölge Komutan Yardımcısı Rustam Minnekayev tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna’nın güneyini kontrol etmek, Transdinyester gibi Rus azınlıkların olduğu bölgelere de erişimimizi kolaylaştıracak" ifadeleri yer aldı.

KİEV TEPKİLİ

Rus ordusu tarafından yapılan açıklama hem Moldova hem de Ukrayna tarafından tepkiyle karşılandı. Moldova Dışişleri Bakanlığı, açıklamaların büyük bir endişe ile karşılandığını belirtti.

Reuters'a göre, söz konusu açıklama, Moskova'nın Ukrayna'daki yol haritasına ilişkin en ayrıntılı açıklamalardan biri olarak kabul ediliyor ve Rusya'nın Ukrayna'daki harekatı yakın zamanda durdurmayı planlamadığını işaret ediyor.

MOLDOVA YALANLADI

Öte yandan Kiev yönetimi, Transdinyester’deki bir hava sahasında konuşlu savaş uçaklarının Moskova tarafından kullanılmak üzere hazırlandığını iddia etmişti. Moldova Savunma Bakanlığı ve Transdinyester'deki yetkililer ise bu iddiaları reddetti.