Rusya: 'Donetsk ve Dnipropetrovsk'ta 3 yerleşim yerini ele geçirdik'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Güney ve Doğu askeri grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Petrovskoye, Dnipropetrovsk bölgesinde de Tihoye ve Otradnoye yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesinde Zvanovka, Zaporijya bölgesinde de Novoye Zaporojye yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.